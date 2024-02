Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2024 ore 11 | 30

Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"

(Di sabato 24 febbraio 2024)DEL 24 FEBBRAIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD, PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE; SEMPRE NEI PRESSI DI SETTEBAGNI CODE PER LAVORI ANCHE SULLA SALARIA, ANCHE QUI IND IREZIONE, RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA CON SCAMBIO DI CARREGGIATA. E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA STRADA PROVINCIALE TURANENSE SONO IN CORSO LAVORI DI POTATURA A CURA DI ASTRAL NEL COMUNE DI BELMONTE IN SABINA; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ ...