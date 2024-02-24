Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2024 ore 11:30 (Di sabato 24 febbraio 2024) Viabilità DEL 24 FEBBRAIO 2024 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma; SEMPRE NEI PRESSI DI SETTEBAGNI CODE PER LAVORI ANCHE SULLA SALARIA, ANCHE QUI IND IREZIONE Roma, RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA CON SCAMBIO DI CARREGGIATA. E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA STRADA PROVINCIALE TURANENSE SONO IN CORSO LAVORI DI POTATURA A CURA DI ASTRAL NEL COMUNE DI BELMONTE IN SABINA; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Notizie Correlate
Viabilità DEL 24 FEBBRAIO 2024 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 24 FEBBRAIO 2024 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 24 FEBBRAIO 2024 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN ... (romadailynews)
Video di Tendenza
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma