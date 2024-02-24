Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2024 ore 10 | 30

Viabilità Roma

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Approvato il piano triennale per la viabilità della regione Lazio

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2024 ore 10:30 (Di sabato 24 febbraio 2024) Viabilità DEL 24 FEBBRAIO 2024 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA CI SONO CODE A PARTIRE DA SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, FINO ALLE 21 DI STASERA SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO IL RACCORDO ANULARE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’USCITA PER CASTELNUOVO DI PORTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral
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