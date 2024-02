Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2024 ore 10 | 30

Approvato il piano triennale per la viabilità della regione Lazio

(Di sabato 24 febbraio 2024)DEL 24 FEBBRAIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA CI SONO CODE A PARTIRE DA SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONENORD, FINO ALLE 21 DI STASERA SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO IL RACCORDO ANULARE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’USCITA PER CASTELNUOVO DI PORTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral