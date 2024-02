Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2024 ore 09 | 30

Approvato il piano triennale per la viabilità della regione Lazio

(Di sabato 24 febbraio 2024)DEL 24 FEBBRAIOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PRENESTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI COLLE MONFORTANI NELLE DUE DIREZIONI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; E DOMANI 25 FEBBRAIO, AQUARTA DOMENICA ECOLOGICA CON DIVIETO DI CIRCONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: IL BLOCCO SARA’ ATTIVO DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 FINO ALLE 20.30, AD ECCEZIONE DELLE AUTO CON CONTRASSEGNO PER DISABILI, BENZINA EURO 6 E AUTO ELETTRICHE, IBRIDE, E GPL; NELLA STESSA FASCIA VERDE POTRANNO CIRCOLARE, INOLTRE, I CICLOMOTORI A 2 RUOTE DA EURO 2 IN POI E I MOTOCICLI DA EURO 3. DA GIANGUIDO ...