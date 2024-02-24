Approvato il piano triennale per la viabilità della regione Lazio
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2024 ore 09:30 (Di sabato 24 febbraio 2024) Viabilità DEL 24 FEBBRAIO 2024 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PRENESTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI COLLE MONFORTANI NELLE DUE DIREZIONI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; E DOMANI 25 FEBBRAIO, A Roma QUARTA DOMENICA ECOLOGICA CON DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: IL BLOCCO SARA’ ATTIVO DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 FINO ALLE 20.30, AD ECCEZIONE DELLE AUTO CON CONTRASSEGNO PER DISABILI, BENZINA EURO 6 E AUTO ELETTRICHE, IBRIDE, E GPL; NELLA STESSA FASCIA VERDE POTRANNO CIRCOLARE, INOLTRE, I CICLOMOTORI A 2 RUOTE DA EURO 2 IN POI E I MOTOCICLI DA EURO 3. DA GIANGUIDO ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
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