Approvato il piano triennale per la viabilità della regione Lazio
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2024 ore 08:30 (Di sabato 24 febbraio 2024) Viabilità DEL 24 FEBBRAIO 2024 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA VIA PRENESTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI COLLE MONFORTANI NELLE DUE DIREZIONI; CIRCOLazioNE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, DALLE 22 DI STASERA E FINO ALLE 5 DI DOMANI 25 FEBBRAIO SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO LA A1, E IN USCITA PER CHI PROVIENE DAL RACCORDO ANULARE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’USCITA PER CASTELNUOVO DI PORTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
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