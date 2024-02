Via le gru cinesi dai porti Gli Usa indicano la strada

Usa, via le gru cinesi: Biden investe 20 miliardi di dollari sulla sicurezza dei porti

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il governo degli Stati Uniti ha deciso di investire oltre 20 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni sulla sicurezza deinazionali, con l’obiettivo, tra gli altri, di dismettere l’utilizzo di gru di fabbricazione cinese. Un po’ come fatto sul 5G, con i divieti sui fornitori cinese Huawei e Zte seguiti dallo stanziamento di fondi per la rimozione e la sostituzione delle apparecchiature. L’intervento rientra nel quadro di una serie di azioni del presidente Joe Biden per migliorare la cybersicurezza marittima. Le spese saranno coperte dal pacchetto infrastrutturale da mille miliardi di dollari approvato nel 2021 dal Congresso americano. A produrre le nuove gru portuali sarà una controllata statunitense della compagnia giapponese Mitsui. La decisione delle autorità federali segue un’inchiesta pubblicata lo scorso anno dal Wall Street Journal, che ha riferito dei ...