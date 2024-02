Via Cassinis: giovane trovato esanime sull'asfalto. Potrebbe essere caduto da un'auto in corsa

(Di sabato 24 febbraio 2024) Milano, 24 febbraio 2024 – Di certo, in questa storia, c’è solo che un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico, con traumi alla testa e al torace. Cosa gli sia ac, per il momento, è un mistero. Che potràchiarito, forse, solo al risveglio del. Oppure grazie alle indagini, al momento avviate dalla polizia locale. La scoperta Ilè stato, privo di conoscenza, sulla carreggiata in via Giovanni Battista. A segnalare la sua presenza sono stati alcuni passanti. Sul posto sono arrivati una pattuglia della polizia locale, i cui agenti si sono occupati dei primi rilievi, con l’obiettivo di chiarire dinamica e cause dell’ac, e i soccorrito del 118. I volontari, prestate ...

Milano, 19enne trovato esanime: ipotesi di investimento o caduta da un'auto in corsa: Il 19enne è stato soccorso esanime sulla carreggiata, in via Giovanni Battista Cassinis, nella zona Sud-Est di Milano, con traumi alla testa e al torace, dovuti all'impatto. La Polizia locale, ...tg.la7

Milano, ragazzo di 19 anni "cade" dall'auto in corsa: è gravissimo: Sarebbe "volato" dall'auto in movimento. E sarebbe finito con violenza sull'asfalto. Tragico e misterioso incidente stradale sabato sera a Milano, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in ...milanotoday

Via Cassinis: giovane trovato esanime sull’asfalto. Potrebbe essere caduto da un’auto in corsa: La scoperta Il giovane è stato trovato esanime, privo di conoscenza, sulla carreggiata in via Giovanni Battista Cassinis. A segnalare la sua presenza sono stati alcuni passanti. Sul posto sono ...ilgiorno