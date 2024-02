Vertenza IIA in Valle Ufita: Rotondi sollecita tavolo formale

"Poichè persistono voci incontrollate su cambi di assetto dell'Industria Italiana Autobus, hoto il governo a promuovere un nuovo, nel quale le parti sociali potranno ricevere ogni opportuno aggiornamento su una vicenda di straordinario interesse per il futuro della nostra provincia." E' quanto scrive in una nota Gianfranco. "Come di consueto , ho riscontrato nel governo grande disponibilità ed attenzione per una vicenda aziendale strategica per il disegno di sviluppo che insiste nell'area della".