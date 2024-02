Verso Milan-Slavia Praga | Jindrich Trpisovsky | “Felice di incontrare un altro grande club”

Milan-Slavia Praga, l'avversaria agli ottavi di Europa League

IL SANTO DELLA DOMENICA - Il futuro comincia oggi. Ora contano solo i tre punti: Ecco, siamo esattamente in questa fase, dove l’unica cosa che conta sono i tre punti, per allontanare i fantasmi, per fare un passo Verso il traguardo e per poter cosi programmare con maggiore ...tuttojuve

Milan Atalanta, Pioli cambia in difesa: sorpresa Verso la sfida di San Siro: Domani sera il Milan affronterà l’Atalanta a San Siro in occasione della sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Possibile sorpresa nella difesa rossonera. Pioli ...milannews24

Salernitana-Monza 0-2: Maldini e Pessina spingono i campani Verso il baratro: Passano due minuti e Maldini segna il gol partita. Bella azione del Monza con Gagliardini che verticalizza Verso l'ex Milan che apre il piatto e supera Ochoa che questa volta non può nulla. Al 38' ...repubblica