Verso Cagliari-Napoli | nuova idea di Calzona | chi lancia da titolare

Cagliari-Napoli: verso il tutto esaurito; 415 contro 16.000 in un ambiente ostile - Milanoazzurra 1984

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilsi prepara per la delicata trasferta di, Francescosta preparando una carta da utilizzare tra i titolari. Una stagione complicata per il, che da campione d’Italia in carica di certo non si aspettava di vivere un’annata da nono posto in classifica dopo 25 giornate di campionato. Tanti fattori hanno inciso sulle negatività che hanno travolto la squadra azzurra: a partire dall’addio di Luciano Spalletti, il tecnico dello scudetto, allo scarso feeling nato con Rudi Garcia, esonerato a novembre. Per poi passare alla scelta tecnica mente errata di affidare la squadra a Walter Mazzarri, abituato a un calcio completamente dida quello che ilha applicato negli ultimi anni. Adesso tutto è nelle mani di Francesco, chiamato di ...