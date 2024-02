Verso Cagliari-Napoli | ballottaggio tra Zielinski e Traoré | chi è il favorito

Verso Cagliari-Napoli, nuova idea di Calzona: chi lancia da titolare

(Di sabato 24 febbraio 2024)alle porte: mister Calzona ha già deciso chi scenderà in campo contro i rossoblù sardi tra. Francesco Calzona ha già in mente la squadra che domani, alle ore 15 all’Unipol Domus Arena di, scenderà in campo per portare i 3 punti a casa. Con Victor Osimhen non al meglio, il mister ha in mente di schierare i calciatori con maggiore qualità tecnica pur di impensierire la retroguardia di casa maggiormente e creare più difficoltà in mezzo al campo. Proprio a centrocampo, infatti, ilha diversi interpreti che Calzona dovrà scegliere dopo un’attenta analisi: Anguissa sta svolgendo una stagione sottotono ma sarà tra i titolari, Lobotka è un inamovibile ed è impossibile che possa essere messo in discussione mentre il neo-arrivato ...