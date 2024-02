Versace veste la ribellione punk delle brave ragazze

EmRata è la protagonista della nuova campagna di Versace

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ribelle e rigorosa. Indomabile ma gentile. È la femminilità secondo Donatella. La sfilata co-ed Autunno/Inverno 2024-25 diporta in passerella una nuova idea di power dressing tra leggings con le staffe, lunghi cappotti tailored, gonne drappeggiate, pantaloni in pelle e colletti bianchi alla Mercoledì Addams. Le citazioni sartoriali si animano di un mood: modelli e mopercorrono l’intricata passerella, fatta di scale e corridoi, col passo sfrontato e sinuoso che è diventato la cifra di. In prima fila star come Anne Hathaway e Marco Mengoni, ma l’attenzione è tutta per Fedez, arrivato da solo all’evento. Il-chic di ...