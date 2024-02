Verona Baroni | ‘Contatto su MontipÃ² nel primo gol’|Serie A

Verona. Baroni: 'Contatto su Montipò nel primo gol'

(Di sabato 24 febbraio 2024) 2024-02-24 00:39:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Marco, allenatore del, parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta sul campo del Bologna: “Abbiamo incontrato una squadra forte, noi siamo stati bravi a togliergli il palleggio. Peccato per i due gol, erano due situazioni evitabili. Ilvorrei rivederlo perché mi sembrava ci fosse un contatto su Montipò, nel secondo invece siamo stati ingenui sulla rimessa laterale. Ma oltre a questo abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, anche occasioni importanti come l’ultima di Henry. Solo con tanta aggressività potevamo ridurre il divario tecnico e secondo me c’è stata una buona gara». LE OCCASIONI MANCATE – “Suslov poteva passarla a Folorunsho, dobbiamo migliorare nelle scelte. Con un ...

Serie A, Bologna-Verona 2-0. Rossoblù al quarto posto. HIGHLIGHTS: Il Bologna batte il Verona per 2-0 nel match valido per la 26esima giornata, sale da solo al quarto posto e continua a inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoblù hanno 48 ... tg24.sky