Ventenne violentata a Milano, Polizia arresta aggressore

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una studentessa americana di 20 anni è statala notte scorsa nel parcheggio di un supermercato nei pressi di una nota discoteca in via Valtellina a. Un giovane è statoto praticamente in flagranza dagli agenti della Squadra Volante dopo essere stato trattenuto dagli addetti alla sicurezza del locale, avvisati da alcuni passanti. L'to è uno studente egiziano.

Milano, ventenne americano violentata in via Valtellina: arrestato uno studente egiziano: Milano, 24 febbraio 2024 – Una studentessa americana di 20 anni è stata violentata la notte scorsa nel parcheggio di un supermercato nei pressi dell’Alcatraz, una nota discoteca in via Valtellina a Mi ... ilgiorno

Una ventenne trova la forza di denunciare dopo un anno e accusa due giovani di averla stuprata. La Procura: “Violenza di gruppo”: Fondamentale per quanto accaduto il supporto di una psicologa. Il pm ha chiuso il fascicolo: i due indagati sottoposti a misure cautelari e uno di loro ... genova.repubblica