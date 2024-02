Vannacci sotto inchiesta per truffa e peculato

Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa. L'accusa: falsi rimborsi e indennità non dovute

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le contestazioni nell'ispezione ministeriale sul generale Roberto, ex addetto militare a Mosca, riguardano indennità per familiari percepite illecitamente, spese non autorizzate legate all'auto di servizio, e rimborsi per eventi e cene mai organizzati. La relazione è stata inviata alle Procure militari e ordinarie di Roma. Lo riporta il Corriere della Sera in prima pagina.