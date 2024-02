Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffaL’accusa | falsi rimborsi e indennità non dovute

Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa. L'accusa: falsi rimborsi e indennità non dovute

Il generale Roberto Vannacci è finito sotto in chiesta militare per il libro "Il Mondo al contrario". L'alto ufficiale ha dichiarato: "Ho ricevuto la notifica ... (ilgiornaleditalia)

Il generale Roberto Vannacci è sotto inchiesta per peculato e truffa . Un’ispezione del ministero della Difesa sul periodo in cui ha ricoperto l’incarico di ... (open.online)

Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa. L’accusa: falsi rimborsi e indennità non dovute: Indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all’ auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l’organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebber ... roma.corriere

