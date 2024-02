Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa nei mesi a Mosca

Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa. L'accusa: falsi rimborsi e indennità non dovute

(Di sabato 24 febbraio 2024) Indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all’auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l’organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzati: si è chiusa con almeno tre contestazioni l’ispezione ministeriale, effettuata per ordine dello Stato maggiore della Difesa, sul generale Roberto, quando ricopriva...