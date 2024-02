Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa nei mesi a Mosca

Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa. L'accusa: falsi rimborsi e indennità non dovute

(Di sabato 24 febbraio 2024) Altri problemi per il generale Roberto, nei confronti del quale si è chiusa l'ispezione ministeriale, effettuata per ordine dello Stato maggiore della Difesa, relativa al periodo in cui ricopriva l'incarico di addetto militare a. Indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all'auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l'organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzati sono le tre contestazioni mosse contro. A darne notizia è il Corriere della Sera, spiegando che la relazione è già stata trasmessa alle Procure militari e ordinarie di Roma.

Falsi rimborsi e indennità non dovute: Vannacci sotto inchiesta: Tre i capitoli evidenziati. Il primo riguarda “le autocertificazioni in virtù delle quali il generale Vannacci ha percepito l’indennità di servizio all’estero che, come è noto, è attribuita in base ... corrieredellacalabria

