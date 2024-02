Vannacci, sono molto sereno,parlerò nelle sedi opportune

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Non parlo di questioni di servizio con la stampa.e riferirò". Così all'ANSA il generale Roberto, in merito agli esiti dell'ispezione ministeriale sul suo periodo servizio da addetto militare a Mosca.

Scontri, lunedì Piantedosi incontra leader sindacali: a quanto fa sapere il Viminale. Il tema sono gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti avvenuti in diverse occasioni. ansa

Schlein, battiamoci per la legalizzazione della cannabis: (ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Battiamoci insieme per il matrimonio egualitario e per la legalizzazione della cannabis, approvata anche in Germania, sono battaglie importanti". Lo ha detto la segretaria del ... gazzettadiparma

Vannacci, sono molto sereno,parlerò nelle sedi opportune: "Non parlo di questioni di servizio con la stampa. Sono molto sereno e riferirò nelle sedi opportune". Così all'ANSA il generale Roberto Vannacci, in merito agli esiti dell'ispezione ministeriale sul ... ansa