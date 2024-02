Vannacci nei guai | è indagato dalla Procura militare per peculato e truffa

Lo schiaffo di Vannacci a Repubblica, i guai di Zelensky e Belen: quindi, oggi...

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo il clamore mediatico, per il generale Robertoarrivano i. Indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all’auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l’organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzati: si è chiusa con almeno tre contestazioni l’ispezione ministeriale, effettuata per ordine dello Stato maggiore della Difesa, sul generale, quando ricopriva l’incarico di addettoa Mosca. A darne notizia è il Corriere della Sera secondo cui la relazione sarebbe già stata trasmessa alle Procure militari e ordinarie di Roma. Secondo il quotidiano l’informativa finale evidenzia “criticità, anomalie e danni erariali nelle autocertificazioni e richieste di rimborsi depositate” che secondo gli ispettori “devono essere ...