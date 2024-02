Vannacci indagato per peculato e truffa. La relazione della Difesa sull’incarico a Mosca: rimborsi per…

(Di sabato 24 febbraio 2024) (Adnkronos) – "L'inchiesta su di me? L'ho letta stamattina e nondi". Così ilRobertocommenta all'Adnkronos la notizia dell'inchiesta sull'indagine avviata nei suoi confronti dalla Procura Militare pernei mesi passati a Mosca in qualità di addetto militare. Secondo quanto ha reso noto il Corriere

Dopo il clamore mediatico, per il generale Roberto Vannacci arrivano i guai . Indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit ... (lanotiziagiornale)

Roberto Vannacci è indagato per peculato e truffa dalla Procura militare. Le contestazioni si riferiscono al periodo in cui il generale ha ricoperto l'incarico ... (ilmessaggero)

Vannacci indagato per peculato e truffa. Il generale: "Non commento ispezioni di servizio": Tra le accuse 'falsi rimborsi e indennità non dovute' durante l'incarico a Mosca. La replica: 'Non commento ispezioni di servizio' ... adnkronos

Indagine sul generale Roberto Vannacci per peculato e truffa: “Rimborsi per spese mai sostenute a Mosca”: La notizia riportata dal Corriere della Sera: 9mila euro il presunto danno erariale per una Bmw di servizio. Procede la procura militare Spese legate a un’auto di servizio ma non autorizzate, rimborsi ... informazione

Falsi rimborsi e indennità non dovute: Vannacci sotto inchiesta: Tre i capitoli evidenziati. Il primo riguarda “le autocertificazioni in virtù delle quali il generale Vannacci ha percepito l’indennità di servizio all’estero che, come è noto, è attribuita in base ... corrieredellacalabria