Vannacci indagato dalla procura militare | sono demoralizzato e preoccupato

Secondo il Corriere della Sera il generale Roberto Vannacci è indagato per truffa e peculato

(Di sabato 24 febbraio 2024) AGI - "rimasto malissimo., sfiduciato e. Quando un uomo delle istituzioni viene accusato di averle tradite è la peggiore offesa che si possa fare".le prime parole, secondo quanto apprende l'AGI, del generale Robertosotto inchiesta dellaper i reati di peculato e truffa. La notizia dell'indagine è stata anticipata da Il Corriere della Sera. L'ufficiale si è confidato per circa 3 ore questa mattina con Domenico Leggiero, presidente dell'Osservatorioe grande amico di. "Ci ho parlato due giorni fa, ieri e questa mattina per un tempo lunghissimo, ho perso il conto. Ci stiamo confrontando: lui dovrebbe candidarsi con chi è ...

