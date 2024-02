Vannacci indagato dalla procura militare: sono demoralizzato e preoccupato

(Di sabato 24 febbraio 2024) AGI - "rimasto malissimo., sfiduciato e. Quando un uomo delle istituzioni viene accusato di averle tradite è la peggiore offesa che si possa fare".le prime parole, secondo quanto apprende l'AGI, del generale Robertosotto inchiesta dellaper i reati di peculato e truffa. La notizia dell'indagine è stata anticipata da Il Corriere della Sera. L'ufficiale si è confidato per circa 3 ore questa mattina con Domenico Leggiero, presidente dell'Osservatorioe grande amico di. "Ci ho parlato due giorni fa, ieri e questa mattina per un tempo lunghissimo, ho perso il conto. Ci stiamo confrontando: lui dovrebbe candidarsi con chi è ...

Roberto Vannacci torna a far parlare di sé. Lo Stato maggiore della Difesa ha chiuso l'ispezione ministeriale relativa ai mesi in cui il Generale era addetto

Le luci tornano ad accendersi sul Generale Roberto Vannacci . Stavolta però non si parla di dichiarazioni che hanno generato scalpore.

Vannacci indagato per truffa e peculato, le contestazioni sul periodo a Mosca: «Falsi rimborsi e indennità non dovute»: Roberto Vannacci è indagato per peculato e truffa dalla Procura militare. Le contestazioni si riferiscono al periodo in cui il generale ha ricoperto l'incarico di addetto militare a Mosca, da febbraio ... quotidianodipuglia

Vannacci indagato per peculato e truffa, avrebbe percepito indennità e benefit non dovuti: Si sarebbe chiusa con almeno tre contestazioni l’ispezione ministeriale sul generale, ora il fascicolo passa ai magistrati. Si indaga sul periodo in cui ha svolto servizio a Mosca ... rainews