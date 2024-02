Vannacci indagato | Crippa | “Lega dalla parte del generale”

Vannacci indagato, la Lega sta col generale

(Di sabato 24 febbraio 2024) (Adnkronos) – LadelRoberto. "Ribadisco la stima nei confronti di una persona scomoda che evidentemente dà fastidio al sistema" siamo di fronte "a una inchiesta a orologeria in un momento in cui ci sono scadenze elettorali, dice dice all'AdnKronos Andrea, numero 2 della, dopo la notizia di

Roberto Vannacci torna a far parlare di sé. Lo Stato maggiore della Difesa ha chiuso l’ispezione ministeriale relativa ai mesi in cui il Generale era addetto ... (ildifforme)

Le luci tornano ad accendersi sul Generale Roberto Vannacci . Stavolta però non si parla di dichiarazioni che hanno generato scalpore. Non ha neanche ... (quifinanza)

Vannacci, sono molto sereno,parlerò nelle sedi opportune: "Non parlo di questioni di servizio con la stampa. Sono molto sereno e riferirò nelle sedi opportune". Così all'ANSA il generale Roberto Vannacci, in merito agli esiti dell'ispezione ministeriale sul ... quotidiano

Vannacci indagato per truffa e peculato, le contestazioni sul periodo a Mosca: «Falsi rimborsi e indennità non dovute»: Roberto Vannacci è indagato per peculato e truffa dalla Procura militare. Le contestazioni si riferiscono al periodo in cui il generale ha ricoperto l'incarico di addetto militare a Mosca, da febbraio ... quotidianodipuglia

