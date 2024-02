Vannacci, giustizia a orologeria: chi vuole farlo fuori

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lo stesso identico modus operandi di dicembre, quando dopo la nomina a Capo dello Stato Maggiore delle Forze operative terrestri era arrivato il procedimento disciplinare. Il generale Robertoè ormai abituato allaade poco sorprende l’inchiesta sulle presunte spese pazze resa nota oggi dal Corriere della Sera. Una vicenda che fa riferimento al periodo di permanenza a Mosca del militare – dal 7 febbraio 2021 al 18 maggio 2022 in qualità di addetto militare italiano: in ordine sparso indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all’auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l’organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzati. Le tre contestazioni dell’ispezione ministeriali sono già state trasmesse alla magistratura e la procura ...