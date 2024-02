Vannacci | Demoralizzato e preoccupato

Vannacci indagato dalla procura militare: sono demoralizzato e preoccupato

(Di sabato 24 febbraio 2024) 12.15 "Sono rimasto malissimo. Sono, sfiduciato e.Quando un uomo delle Istituzioni viene accusato di averle tradite è la peggiore offesa che si possa fare". Così il generale, sotto inchiesta della procura militare per peculato e truffa. "L'inchiesta su di me? L'ho letta stamattina e non commento ispezioni di servizio", ha detto riferendosi alla notizia sull'inchiesta anticipata dal Corriere della Sera. Sotto la lente della procura i mesi trascorsi daa Mosca come addetto militare.