Uva da tavola in vetrina Esperti a confronto

L'UVA DI PUGLIA IGP IN VETRINA A BERLINO PER VALORIZZARE IL PRODOTTO E IL TERRITORIO

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tutto il mondo dell’uva dasi ritroverà in Fiera a Rimini al Macfrut Table Grape Symposium l’8, 9 e 10 maggio prossimi. Si tratterà di una tre giorni utile come punto d’incontro per l’intera filiera del frutto: top player, operatori del mercato, università, agronomi, tecnici del settore. Si partirà l’8 maggio con gliin arrivo da tutto il mondo poi, il giorno successivo, sarà la volta di Macfrut Table Grape Global Players incentrato sui trend di mercato e sull’andamento della produzione. Chiusura il 10 maggio con Table Grape in the Field con visite tecniche in un campo prova allestito all’interno della fiera. A coordinare il simposio è Bruno Mezzetti dell’Università Politecnica delle Marche: "Positivo il trend di crescita delle produzioni globali dell’uva da, stimato al 5,7% e che per l’Europa può raggiungere il ...