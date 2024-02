Utile netto a +45% a quota 7,2 miliardi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il Gruppo Axa (in foto il ceo Thomas Buberl) nel 2023 ha registrato unpari a 7,2di euro, in crescita del 45% e un risultato operativo a 7,6di euro in linea con l’obiettivo, in crescita del +6%. Il risultato operativo per azione è stato pari a 3,31 euro, in crescita dell’8%.