Uomo muore avvolto dalle fiamme davanti al Campus BioMedico a Roma | l' ipotesi sul giallo di Trigoria

Giallo a Trigoria, uomo muore bruciato davanti al Campus Biomedico. Era anziano e aveva un bastone. Ipotesi suicidio

Choc ieri sera in via Alvaro del Portillo a Trigoria . Alcuni passanti hanno visto un uomo avvolto dalle fiamme e hanno dato l’allarme. Trovato il corpo ... (ilcorrieredellacitta)

