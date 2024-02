Unrwa e stupri di Hamas | su Gaza è “battaglia” a colpi di report tra Usa e Israele

(Di sabato 24 febbraio 2024) Per unamericano che mette in dubbio una posizione disull’, ecco un nuovo, agghiaccianteisraeliano sulle manovre diin occasione degli attentati del 7 ottobre e i casi didi guerra che sarebbero andati in scena. Anche adisi combatte la guerra diin cui InsideOver.

Per un report americano che mette in dubbio una posizione di Israele sull’ Unrwa , ecco un nuovo, agghiacciante report israeliano sulle manovre di Hamas in ... (it.insideover)

Sopravvissuti al 7 ottobre fanno causa alle testate i cui freelance entrarono in Israele: Collaboratori di alcune testate tra cui Associated Press e New York Times sono accusati di essere complici della follia omicida di Hamas. Ora i sopravvissuti al progrom e i loro familiari hanno ...ilfoglio

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Piano Netanyahu piano post-Gaza: distruzione jihadisti e chiusura Unrwa: I dettagli di questo piano sono stati svelati dal Times of Israele e vi sono diversi punti già preannunciati dal leader israeliano nei primi mesi di guerra: in primis, tra gli aspetti chiave, emerge ...ilsussidiario

Dalle esperte sulle donne all'Unrwa, l'Onu sempre più schierato contro Israele: Finalmente le Nazioni Unite condannano i crimini sessuali. Contro Israele No, da parte di Israele. Le accuse arrivano da personalità note per la militanza contro lo stato ebraico. Hamas festeggia ...ilfoglio