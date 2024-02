Un' anziana muore nell' incendio della sua casa Il figlio non è riuscito a salvarla

Prato, anziana muore nell'incendio della sua abitazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) AGI - Una donna di 76 anni è morta questa mattina a Pratodell'abitazione in cui viveva, in località Santa Lucia. Nel momento in cui sono divampate le fiamme, incon la donna c'era il, che però non èa metterla in salvo. Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe stata bloccata a letto e impossibilitata a muoversi. I soccorritori non sono riusciti adalle fiamme. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine per ricostruire le cause dell'. Un 40enne e un 55enne sono rimasti intossicati dal fumo e sono stati portati dai soccorritori del 118 all'ospedale Santo Stefano.