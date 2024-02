Una serata di musica in favore degli alluvionati

A Mola una serata di musica dal Seicento al rock dei Radiohead

(Di sabato 24 febbraio 2024) CAMPI Unadie solidarietà. Tutta a. E che unisce, nella sua organizzazione, tre realtà ognuna delle quali ha sempre avuto un occhio di riguardo per la la solidarietà. Si è visto anche in occasione dell’alluvione di novembre. Si tratta infatti di Spazio Reale, Banda Albereta e del Pub ‘Aran Island’ che per mercoledì 28 febbraio hanno promosso l’evento denominato ‘Insieme per Campi’. L’inizio alle 20.30, nell’auditorium di Spazio Reale, a San Donnino, per unadilive, con il cabaret di Graziano Salvadori e ospiti a sorpresa. "Quella che abbiamo organizzato – spiegano – è un’iniziativa pensata e voluta per aiutare chi ha perso tutto a causa dell’alluvione, un’occasione per stare vicino a chi ha sofferto di più. Un ...