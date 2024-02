Una donna bracca Alexander-Arnold e gli manda materiale osceno: deve assumere una guardia del corpo

Un sorriso grande e affettuoso. «Hey you! Come stai?». E già ti senti meglio, ti rilassi. sono passati tre anni dall’ ultimo incontro con Julianne Moore – era ... (iodonna)

Roma, medico nutrizionista palpeggia una paziente: per la dieta «si tolga il reggiseno». Baci e avances a una 36enne: Per sei mesi non potrà più effettuare alcun consulto. È il maggio scorso quando una donna di 36 anni, affetta da obesità, si rivolge allo specialista. Si presenta nel suo studio in zona Montesacro ... ilmessaggero

Pensioni povere, quando gli ex artigiani diventano svuota-cantine, autisti e giardinieri per sopravvivere: Sono artigiani o commercianti di Teramo in pensione e malgrado 40-45 anni di contributi, fanno fatica ad arrivare a fino mese. E allora ecco che ci si ingegna in mille modi pur di ... ilmessaggero

Molesta una donna palpeggiandola nelle parti intime, poi aggredisce gli agenti: E' stato arrestato l'uomo che si è reso responsabile delle terribili molestie ai danni di una donna. I fatti si sono verificati in stazione, a Monza. Vittima, una donna monzese, classe 1997. Erano ... primamonza