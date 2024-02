Una Cremonese indomabile e in dieci rimonta due gol al Palermo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il big-match con ilsi chiude per lacon un 2-2 che si presta a diverse analisi. Da una parte la squadra di Stroppa non riesce a conquistare la vittoria che avrebbe potuto rappresentare un passo prezioso verso la serie A, ma d’altra mette in evidenza una prova ed un carattere che possono offrire grande fiducia nella sempre più combattuta volata per la promozione. In questo senso i grigiorossi chiudono il primo tempo sotto di due gol e con un uomo in meno per l’espulsione di Sernicola al 17’ (per un fallo di mano che ha originato il vantaggio della squadra di Corini). Un doppio svantaggio che, però, non induce alla resa la formazione di Stroppa, che in avvio di ripresa, nel breve spazio di 2’ trova la forza per raggiungere il pareggio e conquistare un punto che, in ogni caso, mantiene ilalle spalle della ...