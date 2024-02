Una carcassa di tartaruga sulla spiaggia della rotonda Diaz

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl mare, nella mattina di sabatodei pescatori a(Napoli), ha restituito ladi una grossamarina decapitata. Le foto dell’animale sono state scattate da un cittadino che dopo l’avvistamento ha chiamato la stazione zoologica Anton Dorhn e si è rivolto anche alla Guardia Costiera affinché lavenisse recuperata. Poi ha segnalato il tutto al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli che è intervenuto sull’accaduto assieme a Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci, consiglierimunicipalità 1 per Europa Verde. “Chiediamo l’immediato recupero dei restitestuggine e che venga eseguita l’autopsia per risalire alle cause ...