Un viaggio che inizia nel Trecento. Cimabue, Botticelli e il Sacro Graal

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 febbraio 2024) La splendida opera ‘La vedova romana’ di Dante Gabriel Rossetti è l’icona della mostra ‘Preraffaelliti. Rinascimento moderno’, inaugurata ieri nei musei San Domenico. Divisa in 16 sezioni, la mostra racconta i Preraffaelliti attraverso una rassegna di 360 opere fra dipinti, sculture, fotografie, disegni, mobili gioielli, ceramiche, tessuti libri, manoscritti, medaglie, carta da parati e anche un pianoforte dipinto. I preraffaelliti facevano parte di un movimento culturale nato in Inghilterra nel 1848 da parte di alcuni giovanissimi artisti ribelli– Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, William Holman Hunt – radunati in una Confraternita, all’inizio poco conosciuta, ma destinata a un successo che continuò per molto tempo unendosi poi ai movimenti del decadentismo e del simbolismo. I preraffaelliti guardarono all’arte italiana, in particolare al periodo che precedette ...