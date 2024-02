UN TRIENNIO DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI PER RENDERE GAETA PUNTO DI RIFERIMENTO CULTURALE UN PROGRAMMA RICCO DI APPUNTAMENTI A PARTIRE DA OTTOBRE

Un triennio di mostre ed esposizioni per rendere Gaeta un punto di riferimento culturale

Roma, 23 feb. (askanews) – Trasformare Gaeta in un laboratorio di arte e Cultura moderna, consentendo alle iniziative artistiche di respirare incontaminate ... (ildenaro)

Presentata a Gaeta la triennale Il blu e l’immensità del mare: Haring in grado di intercettare la domanda italiana ed internazionale con una prima grande mostra a partire da ottobre 2024, “METAMORFOSI”, inserita in questo triennio di esposizioni denominato ... radioluna

'Il blu e l'immensità del mare', progetto Gaeta capitale cultura: Più di 60 gli eventi compresi nella candidatura a Capitale della Cultura 2026, e una prima grande mostra a partire da ottobre 2024, "Metamorfosi", inserita in questo triennio di esposizioni denominato ... ansa

