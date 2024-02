Un posto al sole | anticipazioni 26 febbraio | Rosa inizia a svolgere il suo impiego a Palazzo Palladini

Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 26 febbraio al 1° marzo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lunedì 262024, su Rai Tre verrà trasmessa una nuova ed inedita puntata della storica soap, Unal. Lefanno sapere cheinizierà a lavorare a. Luca confiderà a Giulia di aver avuto un vuoto di memoria, e di aver lasciato il frigo aperto. Renato, Jimmy e Niko nel mentre si prepareranno a partire per la montagna. Gli spoiler fanno inoltre sapere che Renato non avrà minimamente intenzione di rivelare a Raffaele il luogo in cui si recherà. Scopriamo qualchein più sul nuovo episodio di Upas. Unal26Nel corso della prossima puntata di Unal, ...