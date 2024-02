Un pallone misterioso sta sorvolando gli USA | intercettato dai caccia | “Non è una minaccia”

Un altro pallone misterioso sta sorvolando gli USA, intercettato dai caccia: "Non è una minaccia"

Un altro pallone misterioso sta sorvolando gli USA, intercettato dai caccia: “Non è una minaccia”: La notizia è stata riportata dalla CBS, secondo la quale il piccolo pallone aerostatico avrebbe sorvolato lo Utah e il Colorado a circa 13mila piedi d'altezza ... fanpage

Pramaggiore, ladri in oratorio: rubati i soldi per le piccole spese: Misterioso furto all’ oratorio San Marco di Pramaggiore in pieno centro. Portata via la cassetta coi soldi che servivano per le piccole spese e per pagare gli animatori. La notizia è trapelata ... nuovavenezia.gelocal

Serie A - Monza-Verona 0-0, le pagelle: Birindelli instancabile, Serdar domina, Mota non tocca un pallone: SERIE A - I voti ai protagonisti di Monza-Verona 0-0 con le pagelle della partita: il migliore è Andrea Carboni. Il difensore dei brianzoli è provvidenziale nel ... eurosport