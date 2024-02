Un morto ogni due giorni nei cantieri edili | «Manca la formazione»

Per la Cgia nei cantieri edili un morto ogni due giorni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Neiun addetto perde la vitadue. E in un caso su tre lavora in una realtà imprenditoriale diversa. Come l’installazione degli impianti, a cui si applica il contratto dei metalmeccanici come previsto dagli accordi sindacali tra le parti sociali. A dirlo è la Cgia di Mestre, che ha elaborato alcune statistiche sui morti sul lavoro. Dalle quali si evince che è il cantiere il luogo a maggior rischio. Perché le maestranze che esercitano l’attività edile ma non dispongono del Ccnl corrispondente non sono tenute a frequentare i corsi diobbligatori previsti per gli. E questo rende i lavoratori meno consapevoli e meno preparati ad affrontare i rischi e i pericoli che possono incorrere durante la giornata lavorativa. Purtroppo, i dati disponibili ...