Un G7 italiano al fianco dell’Ucraina Da Kyiv Meloni detta la linea

Meloni a Kiev: Ucraina combatte anche per nostra libertà, Italia c'è

(Di sabato 24 febbraio 2024) Per la videoconferenza del G7, la premier Giorgiaha fatto una scelta simbolica. Alle 17 ora italiana il presidente del Consiglio si è collegata infatti dalla cattedrale di Santa Sofia nella città di, dove si è recata in occasione del secondo anniversario dell’inizio dell’invasione russa, avviatasi il 24 febbraio del 2022., assieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro del Belgio e presidente di turno del Consiglio Ue Alexander De Croo, e al primo ministro canadese Justin Trudeau, hanno preso parte durante la mattinata a una cerimonia tenutasi presso l’aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, a dieci chilometri dalla capitale. L’aeroporto è stato teatro di uno degli scontri cruciali dei primi giorni della guerra, quando i difensori ...

