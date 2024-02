Un altro rinvio per il “caso variante“ La discussione slitta alla fine di marzo

Treno “fantasma“, un altro rinvio. Nuova perizia sul deragliamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un. Lasullaal Pgt programmata per lunedì sera è stata rimandatadi. Ufficialmente la Giunta aspetta di ricevere i pareri chiesti ad alcuni esperti sulla presunta incompatibilità di alcuni consiglieri, dopo quella del sindaco Fabrizio Fracassi, che potrebbero avere conflitti d’interesse su aree che diventerebbero edificabili. L’altra sera la questione è stata affrontata in Commissione territorio dove l’assessore all’Urbanistica Massimiliano Koch ha spiegato perché si dovrebbe procedere rapidamente all’approvazione del documento. "In questa fase – ha detto Koch – ci sono difformità tra il Pgt vigente e quello nuovo, e non è facile rispettare le norme". Da mesi la, che ha portato ...