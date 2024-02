Ultros | la recensione | psichedeliche emozioni

Ultros: un nuovo gameplay trailer per il metroidvania psichedelico per PS5, PS4 e PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 24 febbraio 2024) Mai come in questo inizio di 2024 si era visto una così prolifica presenza di nuovi metroidvania nel mercato videoludico. Ed in questa pletora di giochi labirintici e mnemonici arriva un nuovo titolo che, sin dalla sua presentazione, ci aveva colpito per il suo stile tutto particolare. Andiamo quindi a vedere insieme cosa si cela dietro il gioco nato dalla penna degli autori di Hotline Miami, in questa nostradi. Una storia “da vedere” Preferiamo non narrare qui la storia di, per non privarvi delle sensazioni particolari che si provano pad alla mano. Essa viene raccontata utilizzando lo stratagemma delle immagini statiche di due personaggi che si parlano fra loro, ma non per questo si dimostra poco profonda. Anzi, ci regala delle piccole perle che lasceranno il giocatore ad arrovellarsi sul senso profondo di ...