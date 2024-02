Ultime Notizie Roma del 24-02-2024 ore 20 | 10

Bomba d'acqua a Roma, quando e dove colpirà: le previsioni. Continua l'allerta meteo nel Lazio

(Di sabato 24 febbraio 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in collina in apertura di giornale è un pezzo della nostra casa e faremo la nostra parte per difenderla sono le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivata a chi è che precederà il G7 Andreani dall’ invasione russa dell’Ucraina la Premiere è la presidente della commissione Ue Ursula von der leyen con i primi ministri di legge il Canada ha incontrato il capo del governo ucraino zielinski intanto al consiglio di sicurezza dell’anno è intervenuto il ministro degli Esteri ucraino Thule l’imperialismo della Russia ha detto Va fermato ho altre città fuori dal Ucraina sono a rischio la luce è un problema globale vogliamo la pace più di qualsiasi paese al mondo ma non accetteremo mai arrendersi e rinunciare al nostro territorio le ...