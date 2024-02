Ultime Notizie Roma del 24-02-2024 ore 16 | 10

Bomba d'acqua a Roma, quando e dove colpirà: le previsioni. Continua l'allerta meteo nel Lazio

(Di sabato 24 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno un pezzo della nostra casa e faremo la nostra parte per difenderla sono le parole della Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni è arrivata a chi è e dove presiederà il G7 a 2 anni dall’ invasione russa dell’Ucraina la Premiere della commissione Ue Ursula von der leyen con i primi ministri divergere Canada ha incontrato il capo del governo ucraino zielinski intanto al consiglio di sicurezza dell’ONU è intervenuto il ministro degli Esteri ucraino koleva l’imperialismo della Russia ha detto Va fermato ho altre città fuori dal Ucraina sono a rischio la luce è un problema globale vogliamo la pace più di qualsiasi paese al mondo ma non accetteremo mai arrendersi e rinunciare al nostro territorio le parole del ministro intanto salta la riunione del G7 per il presidente francese ...