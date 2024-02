Ultime Notizie Roma del 24-02-2024 ore 10 | 10

Svilar, l’eroe con le mani sul futuro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 febbraio 2024)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Oggi è il giorno del secondo anniversario di invasione russa dell’Ucraina la premier Giorgia Meloni presiede la riunione del G7 Wonder Lionel tra Kiev dagli Stati Uniti 550 sanzioni alla Russia biden a Putin deve pagare o andrà avanti annunci di zielinski presso Nuova controffensiva L’Unione Europea ha varato ufficialmente il tredicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia il pacchetto spiega la commissione limitare ulteriormente l’accesso della Russia tecnologie militari e inserire nell’elenco altre imprese e persone che intervengono nello sforzo bellico Russo ultimatum dell’autorità rossa e la madre di navalny te non accetterà di te dei funerali segreti il corpo del figlio sarà sepolto nella colonia penale Dov’è morto la completa militarizzazione della ...