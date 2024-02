Ultime Notizie Roma del 24-02-2024 ore 09 | 10

Bomba d'acqua a Roma, quando e dove colpirà: le previsioni. Continua l'allerta meteo nel Lazio

(Di sabato 24 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata è Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Niente di nuovo sul fronte orientale è la parafrasi del titolo della tragicità del celebrenzo di remarque era sulla Prima Guerra Mondiale Ben si adatta allo stato di guerra tra Ucraina e Russia centinaia di migliaia di morti nella Guerra di trincea un paese devastato e nessuna fascia l’orizzonte una guerra che compie 2 anni ed entra nel terzo per non dire nel primo che si considera l’impero conflitto per il donbass senza che nessuno dei due eserciti a Praia vicino alla Vittoria militare O abbia raggiunto conquiste decisive lo spostamento del fronte In quest’ultimo è una questione di metri si conta spalle ci si è ammazzati per un villaggio una strada a una casa l’anniversario riaccende ovviamente le questioni in domande che ...