Ue | Renzi | ' Meloni voterà Von der Leyen ma non so come convincerà Vox e gli altri in Ecr'

Intervista a Renzi: «Pronti a votare il premierato, se migliorato. Non farò a Meloni ciò che lei fece a me»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Io credo cheVon der. Le conviene stare dentro questa maggioranza. Maha un partito europeo un po' incasinato: ha Vox, ha i polacchi e ora ha questo Zemmour, uno che va a dire che la Francia deve prendersi il Piemonte e la Lombardia... Non sofarà a convincerli". Così Matteoa Forum in Masseria. "I socialisti hanno il nome migliore per il consiglio europeo, Antonio Costa. A Renew Europa resta quello che avanza, ovvero il Parlamento".

