Ue | Draghi | servono enormi investimenti pubblici e privati

Ue, Draghi: servono enormi investimenti, mobilizzare anche risparmi privati

(Di sabato 24 febbraio 2024) Gand, 24 feb. (askanews) – A causa dei profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nell’ordine mondiale sono necessariin Europa sia di denaro pubblico che del risparmio privato, ed è ora importante capire come potranno essere finanziati e mobilizzati questi. Lo ha affermato oggi a Gand, in Belgio, l’ex premier italiano Mario, incaricato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di elaborare un rapporto sulla competitività dell’economia dell’Ue.è stato inviato oggi alla riunione informale di Gand dell’Ecofin, con i ministri delle Finanze dei Ventisette, per un primo scambio sull’impostazione del suo rapporto, che sarà pubblicato in estate, dopo le elzioni europee. “Siamo qui – ha dettoai ...