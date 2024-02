Ue | Draghi | “Enormi investimenti in poco tempo | vanno finanziati”

Draghi: 'Profondi cambiamenti richiedono enormi investimenti' - Notizie - Ansa.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’ex presidente della Bce a Gand, nelle Fiandre, per discutere con i ministri delle Finanze L'Ue avrà bisogno di effettuare "" in "relativamente", quindi occorrerà finanziarli, anche mobilitando il risparmio privato in misura molto maggiore di quanto non si sia fatto finora. Lo dice l'ex presidente della Bce Mario, arrivando alla

