Udinese Cioffi | «Chi fa bene va confermato»

Udinese, Cioffi: "Chi fa bene deve essere confermato. Deulofeu non mollerà"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le parole di Gabriele, tecnico dell’, prima del calcio d’inizio della partita dei friulani contro il Genoa Gabrieleha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Genoa-. Di seguito le sue parole. «La stessa formazione iniziale per la terza volta di fila? Conseguenza delle prestazioni fatte, che confermano il contenuto. Credo che un giocatore che fadebba essere, anche se la partita ha caratteristiche diverse dalla precedente. Samardzic non è il solo a festeggiare il compleanno, ci sono anche Christian Kabasele e Gino Pozzo. Ci toccherebbero tre regali, ma sarebbe eccessivo. Deulofeu? La squadra gli sta vicino, il messaggio che vogliamo far passare è che crediamo in lui, lo aspettiamo e gli auguriamo tutto il meglio. ...

"Abbiamo grandissimi margini di crescita", dice sicuro il tecnico dei friulani UDINE - Tre risultati consecutivi, in mezzo la vittoria in casa della ... (ilgiornaleditalia)

calvario deulofeu, Cioffi: "non mollerà, crediamo in lui": In settimana non è passato inosservato lo sfogo di Gerard Deulofeu, alle prese con un difficile ritorno in campo. Lo spagnolo sta vivendo un calvario, ...sportmediaset.mediaset

Genoa-Udinese: presentazione e formazioni ufficiali: L’ultima partita del ventiseiesimo turno di Serie A prevista nella giornata di sabato 24 febbraio sarà Genoa-Udinese in programma al “Luigi Ferraris” alle ore 20:45. La compagine ligure è dodicesima ...datasport

Serie A - Le formazioni uficiali di Genoa e Udinese: Alle 20.45 scendono in campo Genoa e Udinese, di seguito le formazioni ufficiali dei rispettivi match. GENOA: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj ...torinogranata